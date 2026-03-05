Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gente huye de los suburbios del sur de Beirut tras la última advertencia israelí a los residentes para que evacuen el 5 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Por Agencia AFP

El pánico inundó Beirut el jueves tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital libanesa, en previsión de bombardeos contra este bastión de Hezbolá.

