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Unos niños pasan junto a tiendas de campaña instaladas en el interior de un aparcamiento subterráneo utilizado como refugio en Tel Aviv, el 7 de abril de 2026. (AHMAD GHARABLI / AFP) /
Unos niños pasan junto a tiendas de campaña instaladas en el interior de un aparcamiento subterráneo utilizado como refugio en Tel Aviv, el 7 de abril de 2026. (AHMAD GHARABLI / AFP) /
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer “vigilante, atenta y actuar con responsabilidad” ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, “como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum” dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.

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