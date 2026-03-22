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Varias personas observan el lugar después de que un misil balístico de dispersión en racimo iraní impactara contra un apartamento, en Ramat Gan, Israel, el 18 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Varias personas observan el lugar después de que un misil balístico de dispersión en racimo iraní impactara contra un apartamento, en Ramat Gan, Israel, el 18 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Por Agencia EFE

Una persona sufrió heridas moderadas y otras 14 leves por impacto de metralla tras la intercepción de misiles iraníes en el área metropolitana de Tel Aviv, detalló el servicio de emergencias.

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