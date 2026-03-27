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Una fotografía de archivo muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Una fotografía de archivo muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Israel y Estados Unidos atacaron este viernes en el centro de Irán el complejo de agua pesada de Jondab y torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, dos sustancias clave para el desarrollo de combustible en el proceso nuclear, sin que haya muertos ni fuga radiactiva, según las autoridades iraníes.

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