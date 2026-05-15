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Soldados del ejército libanés custodian un puesto de control en Beirut, Líbano, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Soldados del ejército libanés custodian un puesto de control en Beirut, Líbano, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Representantes de Israel y del Líbano iniciaron este viernes una segunda jornada de negociaciones de paz en un intento por salvar el alto el fuego acordado en abril, que no se ha respetado ante la continuidad de los ataques israelíes en territorio libanés.

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