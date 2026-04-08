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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en una mesa redonda en el centro de formación del MCC en Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/Robert Hegedus)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en una mesa redonda en el centro de formación del MCC en Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/Robert Hegedus)
/ Robert Hegedus
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, insistió este miércoles en que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha visto “señales” de que el estrecho de Ormuz está “empezando a reabrirse” un día después de que Washington acordara con Teherán un alto al fuego de dos semanas.

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