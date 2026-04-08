El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, insistió este miércoles en que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha visto “señales” de que el estrecho de Ormuz está “empezando a reabrirse” un día después de que Washington acordara con Teherán un alto al fuego de dos semanas.

Vance dijo a los medios en Budapest, donde se encontraba de visita, que existen señales de que Ormuz se está reabriendo y agregó que los efectos podrían comenzar a ser visibles en el tránsito del petróleo y otras materias primas entre “hoy y mañana”.

Previamente, la Casa Blanca calificó de “falsas” las informaciones de que Irán interrumpió hoy nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera, y afirmó que, por el contrario, se ha visto “un aumento en el tráfico” por el paso marítimo.

El vicepresidente aseguró estar involucrado directamente en las negociaciones con Teherán y aseguró que uno de los avances más importantes es que Israel ha ofrecido “autoregularse” en sus acciones contra el sur de Líbano para asegurar que se pueda llegar a un acuerdo exitoso para todas las partes.

Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías, reanudada tras el pacto de anoche, como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump dijo hoy que estos ataques israelíes contra el grupo chií Hezbolá en territorio libanés son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado con Teherán.

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Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)

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