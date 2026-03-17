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Sheikh Naim Qassem, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Sheikh Naim Qassem, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, consideró este martes que haber esperado 15 meses de alto el fuego para responder a los ataques de Israel les ha permitido aprovechar el “momento adecuado” y adelantarse al “factor sorpresa” con el que creía contar el Estado judío.

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