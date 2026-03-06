Escuchar
Las movilizaciones sacuden decenas de ciudades iraníes. Foto: EFE//Stringer
Por Agencia AFP

El jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan, declaró el viernes haber ordenado a las fuerzas del orden disparar contra posibles saqueadores, en el contexto de la guerra con Israel y Estados Unidos.

