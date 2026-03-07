Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Soldados de Estados Unidos participan en el entrenamiento militar "Respuesta Rápida 23" de la OTAN en Europa el 29 de mayo de 2023. (Foto de Robert ATANASOVSKI / AFP).
Soldados de Estados Unidos participan en el entrenamiento militar "Respuesta Rápida 23" de la OTAN en Europa el 29 de mayo de 2023. (Foto de Robert ATANASOVSKI / AFP).
/ ROBERT ATANASOVSKI
Por Agencia EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que varios soldados estadounidenses han sido capturados y acusó a Washington de mentir sobre sus bajas en el actual conflicto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.