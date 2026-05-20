Resumen

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El Presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con un uniforme de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), preside una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS ICANA / AFP).
El Presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con un uniforme de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), preside una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS ICANA / AFP).
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El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que Estados Unidos está tratando de reavivar la guerra y que sigue esperando que la república islámica se rinda.

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