El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que Estados Unidos está tratando de reavivar la guerra y que sigue esperando que la república islámica se rinda.

“Las maniobras del enemigo, tanto abiertas como clandestinas, demuestran que, a pesar de la presión económica y política, no ha abandonado sus objetivos militares y busca iniciar una nueva guerra”, declaró Qalibaf en un mensaje de audio difundido por los medios de comunicación iraníes.

“Un seguimiento minucioso de la situación en Estados Unidos refuerza la posibilidad de que sigan esperando la rendición de la nación iraní”, añadió.

El alto funcionario también afirmó que las tropas iraníes están preparando una “respuesta contundente” ante posibles nuevos ataques de Estados Unidos e Israel.

“Debemos reforzar nuestros preparativos para dar una respuesta eficaz y contundente a cualquier posible ataque”, afirmó Qalibaf en su mensaje, y añadió que “Irán nunca cederá ante la intimidación, bajo ninguna circunstancia”.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con atacar la república islámica si no se alcanzaba un acuerdo con ese país para poner fin de manera duradera a la guerra.

Trump apuntó que daba a Teherán “dos o tres días, quizá el viernes, sábado, domingo, algo así, quizá a principios de la semana próxima”.