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Un incendio registrado tras el impacto de un ataque con drones en el aeropuerto de Kuwait, durante la madrugada del 25 de marzo de 2026.
Un incendio registrado tras el impacto de un ataque con drones en el aeropuerto de Kuwait, durante la madrugada del 25 de marzo de 2026.
Por Agencia EFE

La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait informó este miércoles de que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona.

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