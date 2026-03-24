La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait informó este miércoles de que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona.

El portavoz oficial del organismo, Abdullah Al Rajhi, señaló en una publicación en X que, según los informes preliminares, los daños registrados son únicamente materiales y no se han reportado víctimas.

Kuwait International Airport is ablaze after being bombarded by suicide drones. https://t.co/vFf9frel4H pic.twitter.com/2M9BGVfEE5 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 24, 2026

Las autoridades competentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia y enviaron equipos de bomberos y otros organismos especializados para controlar las llamas, mientras continúa la presencia de las autoridades en la zona del incidente.

Las circunstancias del suceso siguen bajo investigación, sin embargo, el de hoy se suma a una serie de incidentes registrados en aeropuertos e infraestructuras estratégicas del Golfo en el contexto de la escalada vinculada a la guerra en Irán.

A powerful explosion caused by a suicide drone strikes a US forces ambush in Kuwait. pic.twitter.com/qhGWnSvI2r — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 24, 2026

En el caso de Dubái, se han registrado varios episodios en las últimas semanas, entre ellos la caída de drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional que dejaron heridos y obligaron a reforzar la seguridad.

Asimismo, las operaciones aeroportuarias llegaron a suspenderse temporalmente a inicios de marzo ante amenazas de misiles y drones, mientras que otros ataques posteriores provocaron incendios, interrupciones de vuelos y daños en infraestructuras cercanas.

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Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

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