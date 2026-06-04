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Kuwait difundió este jueves un video que muestra los primeros momentos del impacto de un dron atribuido a Irán en la sala principal de su aeropuerto internacional, que provocó la muerte de una persona y heridas a más de 60. (EFE).
Kuwait difundió este jueves un video que muestra los primeros momentos del impacto de un dron atribuido a Irán en la sala principal de su aeropuerto internacional, que provocó la muerte de una persona y heridas a más de 60. (EFE).
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Por Agencia EFE

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