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Resumen

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Varios lanzadores de misiles de las Fuerzas Terrestres de Kuwait disparan mientras participan en un ejercicio militar en el campo de tiro militar de Udaira, el 18 de noviembre de 2021. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Varios lanzadores de misiles de las Fuerzas Terrestres de Kuwait disparan mientras participan en un ejercicio militar en el campo de tiro militar de Udaira, el 18 de noviembre de 2021. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia AFP

El ejército de Kuwait dijo el miércoles que repelió unos ataques con drones y misiles, luego de que Irán amenazara con represalias por una andanada de bombardeos estadounidenses en su territorio.

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