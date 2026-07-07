El ejército de Kuwait dijo el miércoles que repelió unos ataques con drones y misiles, luego de que Irán amenazara con represalias por una andanada de bombardeos estadounidenses en su territorio.

“Las defensas aéreas kuwaitíes enfrentan actualmente ataques con misiles y drones hostiles”, indicó el ejército en X, sin precisar su origen.

“El Estado Mayor del Ejército avisa que cualquier explosión escuchada es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan ataques hostiles”, agregó.

Poco antes se activaron las sirenas en Bahréin, según el Ministerio del Interior, que no indicó el motivo de la aparente amenaza.

Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la reciente guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos volvió a bombardear a Irán y reimpuso las sanciones a su petróleo el martes, luego de que buques comerciales fueron atacados en el estrecho de Ormuz.

La república islámica acusó a Estados Unidos de incumplir el protocolo de acuerdo que propicio un frágil alto el fuego en el conflicto, y advirtió que esa acción tendrá “consecuencias”.

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Los iraníes recibieron con alivio el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y sobre todo esperan que el fin de las hostilidades ayude a mejorar la paupérrima situación económica del país y por ende sus vidas. (EFE)

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