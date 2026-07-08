El ejército de Kuwait afirmó el jueves que enfrenta ataques “hostiles” con misiles y drones, mientras Bahréin anunció que las sirenas aéreas se activaron, luego de que Irán amenazara con responder a los bombardeos estadounidenses en su territrio.

Ambos países del Golfo tienen bases estadounidenses que fueron atacadas el miércoles por Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos.

“El Estado Mayor del Ejército avisa que cualquier explosión que se escuche es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan ataques hostiles”, indicaron las fuerzas armadas de Kuwait en X, sin precisar el origen de los ataques.

En Bahréin, el Ministerio del Interior dijo en X que “la sirena ha sonado (...) Se urge a ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse al sitio seguro más cercano”.

Periodistas de la AFP en Bahréin señalaron que se escucharon explosiones después de las alarmas.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán esta noche, advirtió este miércoles 8 de julio el presidente Donald Trump que dio por terminada la tregua y más tarde afirmó que espera que estos enfrentamientos cesen "muy rápido". (AFP)

SOBRE EL AUTOR