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Resumen

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Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP)
Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP)
/ FADHEL MADHAN
Por Agencia AFP

El ejército de Kuwait afirmó el jueves que enfrenta ataques “hostiles” con misiles y drones, mientras Bahréin anunció que las sirenas aéreas se activaron, luego de que Irán amenazara con responder a los bombardeos estadounidenses en su territrio.

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