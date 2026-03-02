Resumen

El ayatola Alí Jamenei saludando durante una reunión con el pueblo iraní en Teherán el 1 de febrero de 2026. (AFP).
Por Agencia EFE

Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes.

