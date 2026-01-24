Miles de personas vestidas de negro se congregaron en Teherán para el funeral de estado. Foto: AFP
La Guardia Revolucionaria iraní afirma que responderá a Trump “en el terreno”
El Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la , Majid Mousavi, afirmó que su país responderá a las amenazas del presidente de , “sobre el terreno” después de que anunciase del envío de una “flota enorme” estadounidense a aguas cercanas a Irán.

“Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, dijo Mousavi, quien dirige el potente programa de misiles balísticos iraní, informó este sábado la televisión estatal Press TV.

Por su parte, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, reiteró que si Estados Unidos ataca al país persa responderá de manera letal.

“Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, aseguró el exmilitar y ahora parlamentario, indicó la agencia Fars.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al salir tras su primer día en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Teherán reprimió unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en cuya represión han muerto más de 3.000 personas, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras.

En sus últimas declaraciones acerca de Irán, Trump, aseguró que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)

