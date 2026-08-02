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Resumen

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Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Miembros de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam de Hamás y de las Brigadas Quds de la Yihad Islámica se encuentran desplegados en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que el plan para desarmar a Hamás, anunciado el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, está “condenado al fracaso” y aseguró que la resistencia palestina saldrá fortalecida, mientras el grupo islamista palestino condiciona cualquier entrega de armas a la retirada israelí de Gaza.

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