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Imagen distribuida por las Fuerzas de Defensa de Israel del jefe de Inteligencia iraní, Mayid Jadamí. Foto: EFE/ Fuerzas de Defensa de Israel
Imagen distribuida por las Fuerzas de Defensa de Israel del jefe de Inteligencia iraní, Mayid Jadamí. Foto: EFE/ Fuerzas de Defensa de Israel
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

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