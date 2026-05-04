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El comandante francés Thomas Scalabre señala la posición de los buques en el estrecho de Ormuz en una pantalla del centro MICA (Información, Cooperación y Concienciación Marítima) en Brest, al oeste de Francia, el 27 de abril de 2026. (Fred TANNEAU / AFP).
El comandante francés Thomas Scalabre señala la posición de los buques en el estrecho de Ormuz en una pantalla del centro MICA (Información, Cooperación y Concienciación Marítima) en Brest, al oeste de Francia, el 27 de abril de 2026. (Fred TANNEAU / AFP).
/ FRED TANNEAU
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán publicó este lunes un nuevo mapa en el que muestra las áreas que controla la República Islámica del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos, que anunció ayer una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la zona.

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