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Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El ejército israelí estima que la guerra contra Irán que comenzó junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más, porque aún “tenemos miles de objetivos por delante”, dijo a la cadena CNN el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

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