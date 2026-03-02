Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un edificio dañado tras un ataque aéreo de Israel en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, Líbano, el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.

