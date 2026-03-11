Escuchar
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Por Agencia EFE

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución en contra de “los ataques atroces” de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto.

