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El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra una zona de la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, el 8 de abril de 2026. Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP
El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra una zona de la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, el 8 de abril de 2026. Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP
Por Agencia EFE

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la masiva oleada de ataques israelíes sobre el Líbano, que calificó de “espantosa” e “inconcebible” en el primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

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