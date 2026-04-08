El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la masiva oleada de ataques israelíes sobre el Líbano, que calificó de “espantosa” e “inconcebible” en el primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

“Semejante carnicería, pocas horas después de acordarse un alto el fuego con Irán, resulta inconcebible y ejerce una enorme presión sobre una paz frágil, tan desesperadamente necesaria para los civiles”, señaló el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado.

Los informes recibidos por su oficina, según los cuales cientos de personas, entre ellas civiles, han muerto o resultado heridas, son “estremecedores”, aseguró el alto comisionado.

Türk indicó que las propias autoridades israelíes han informado de unos cien ataques en todo el Líbano en apenas diez minutos, con hospitales desbordados por el alto número de víctimas.

Según la Defensa Civil libanesa, hubo al menos 254 muertos y 1.165 heridos este miércoles en esa oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.

“Un equipo de derechos humanos de la ONU presente en el lugar de uno de los ataques en Beirut describió una escena de devastación y afirmó haber visto varios cadáveres entre los escombros”, relató.

Personal de emergencia se encuentra entre los escombros en el lugar de un ataque aéreo de Israel en el barrio Corniche al-Mazraa de Beirut, en el Líbano, el 8 de abril de 2026. (Foto: AFP). / -

El alto comisionado recordó que antes del miércoles las autoridades libanesas habían informado de más de 1.500 fallecidos por ataques israelíes desde el 2 de marzo, así como más de un millón de desplazados, mientras Israel emitía órdenes de desplazamiento sobre aproximadamente un 14 % del territorio de Líbano.

“La comunidad internacional debe actuar con rapidez para poner fin a esta pesadilla”, afirmó Türk, quien añadió que los esfuerzos por lograr la paz en la región “seguirán siendo incompletos mientras el pueblo libanés siga viviendo bajo el fuego constante, desplazado a la fuerza y con temor a nuevos ataques”.

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