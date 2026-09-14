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Resumen

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Ciudadanos pasan junto a una enorme valla publicitaria antiestadounidense con el lema en persa: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", erigida en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Ciudadanos pasan junto a una enorme valla publicitaria antiestadounidense con el lema en persa: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", erigida en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La policía de Irán avisó que tiene “el dedo en el gatillo” ante posibles protestas en contra de la República Islámica y advirtió de que los participantes serían considerados “vendepatrias” y tratados como “enemigos” porque el país se encuentra en guerra.

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