Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un policía iraní monta guardia, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Un policía iraní monta guardia, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de “compartir información” con EE.UU. e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.