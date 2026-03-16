La policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de “compartir información” con EE.UU. e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.

Así lo anunció el jefe de la policía iraní, el general de brigada Ahmad Reza Radan, en declaraciones televisivas que publicó este lunes la página de la televisión Press TV.

Radan señaló que 250 de los detenidos fueron identificados como “casos importantes” y que fueron acusados de “proporcionar información al enemigo” y “cooperar con grupos armados grabando imágenes de los lugares de los ataques”.

Entre los detenidos, el jefe de la policía añadió que también figuraban otros “20 casos muy importantes”, sospechosos de formar parte de un grupo de espionaje que operaba en tres provincias iraníes, y que fue posteriormente desarticulado.

Radan indicó que también fueron detenidos “los principales responsables de una operación de sabotaje”, acusados de enviar información sobre una empresa privada que fue atacada.

Policías iraníes hacen guardia durante una manifestación en Teherán en apoyo al nuevo líder supremo. Foto: EFE/EPA/Abdin Taherkenareh

El pasado sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos “alborotadores monárquicos” que buscaban “incitar a la opinión pública”, “espías” que enviaban información de interés militar al enemigo y “terroristas”, en medio de una oleada de arrestos durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores.

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