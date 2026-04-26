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Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. Foto: EFE/EPA/Sohail Shahzad
Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. Foto: EFE/EPA/Sohail Shahzad
Por Agencia AFP

La reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán, bajo mediación de Pakistán, es una incógnita este domingo después de que el presidente estadounidense Donald Trump cancelara el viaje de sus emisarios a Islamabad, donde se espera de nuevo al canciller iraní.

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