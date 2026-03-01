Resumen

Humo y llamas se elevan entre edificios tras una explosión en el segundo día consecutivo de ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

La televisión estatal de Irán fue atacada este domingo por Estados Unidos e Israel, informó el propio medio público, que en un primer momento aseguró que seguía emitiendo pero después se perdió la señal.

