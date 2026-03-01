La televisión estatal de Irán fue atacada este domingo por Estados Unidos e Israel, informó el propio medio público, que en un primer momento aseguró que seguía emitiendo pero después se perdió la señal.

“Hace unos momentos partes de la sede de la Radio y Televisión de Irán fueron blanco de ataques sionista-estadounidenses”, indicó la radiotelevisión pública iraní (IRIB) en su Telegram.

El medio de comunicación afirmó en un primer momento que seguía emitiendo pero más tarde se perdió la conexión y pidió a los usuarios que sintonizaran de nuevo sus canales.

EFE observó humo sobre los edificios de IRIB, que ya fue atacada en la guerra de los 12 días del pasado junio en un bombardeo en el que murieron dos periodistas.

Teherán ha vivido hoy unos duros bombardeos con ataques por la mañana con al menos siete oleadas y dos docenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no hay información oficial.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos

A pesar de los ataques ciento de personas se congregaron en plazas de Teherán para lamentar la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, cuya muerte se anunció de madrugada.