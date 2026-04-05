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El impacto directo de un misil iraní en ciudad israelí de Haifa causa al menos 4 heridos. (EFE).
El impacto directo de un misil iraní en ciudad israelí de Haifa causa al menos 4 heridos. (EFE).
/ MDA
Por Agencia EFE

Irán lanzó este domingo seis andanadas de misiles hasta las 19.00 hora local (14.00 GMT) dirigidas a ciudades del norte y sur de Israel, la sexta de las cuales resultó en un impacto directo en un edificio residencial de la ciudad de Haifa con al menos cuatro heridos.

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