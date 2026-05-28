La Guardia Revolucionaria de Irán dijo este jueves que ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.

“Tras el ataque perpetrado esta madrugada por el Ejército estadounidense contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas (ciudad sureña iraní cercana al estrecho de Ormuz) con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4:50 (1:20 GMT)”, indicó la Guardia en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo.

El comunicado no especifica dónde está la base estadounidense.

“Esta respuesta es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, de repetirse, nuestra respuesta será aún más contundente”, añade el texto.

Previamente, funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que las fuerzas armadas de EE. UU. habían atacado instalaciones en el sur de Irán y derribado cuatro drones lanzados contra barcos norteamericanos, en una operación reivindicada como acto de “defensa propia”.

Siguiendo este incidente y antes de anunciar el ataque contra la base aérea estadounidense, Irán informó que había bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz a cuatro embarcaciones de EE. UU., según Tasnim.

“Fuentes militares indican que, en el incidente ocurrido esta madrugada en Bandar Abbas, cuatro embarcaciones intentaron atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización y se vieron obligadas a detenerse y regresar tras disparos de advertencia de la Armada iraní”, recogió el citado medio.

Irán y Estados Unidos cumplen tres meses en guerra este jueves, con negociaciones en curso para poner fin al conflicto y reabrir Ormuz, clave para el comercio energético mundial.