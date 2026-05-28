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Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo este jueves que ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.

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