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Un hombre inspecciona los daños sufridos por un automóvil tras el impacto de un proyectil en la ciudad árabe-israelí de Kfar Qassem el 26 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
Un hombre inspecciona los daños sufridos por un automóvil tras el impacto de un proyectil en la ciudad árabe-israelí de Kfar Qassem el 26 de marzo de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

Irán lanzó este jueves diez andanadas de misiles contra Israel en menos de doce horas, que causaron daños materiales y heridos leves en una jornada que dejó un muerto por un ataque con un proyectil de la milicia chíi libanesa de Hizbulá al norte del territorio israelí.

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