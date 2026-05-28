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Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes lazaron este viernes disparos de advertencia contra “buques infractores” en el Estrecho de Omuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos.

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