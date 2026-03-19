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Esta imagen de la Oficina del Ejército de Irán del 8 de noviembre de 2021, muestra un buque de guerra iraní disparando un misil Ghadir durante un ejercicio militar en la costa del mar de Omán. (Foto: OFICINA DEL EJÉRCITO / AFP).
Esta imagen de la Oficina del Ejército de Irán del 8 de noviembre de 2021, muestra un buque de guerra iraní disparando un misil Ghadir durante un ejercicio militar en la costa del mar de Omán. (Foto: OFICINA DEL EJÉRCITO / AFP).
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Por Agencia EFE

La Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, desplegada en Oriente Medio, fue blanco este jueves de un ataque “preciso” con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado.

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