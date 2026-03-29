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En la imagen, tomada el 1 de marzo de 2026 desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en la Franja de Gaza central, se observa un misil lanzado desde Irán. (Foto de Eyad Baba / AFP).
En la imagen, tomada el 1 de marzo de 2026 desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en la Franja de Gaza central, se observa un misil lanzado desde Irán. (Foto de Eyad Baba / AFP).
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo que ha lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio.

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