Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se observan estelas de cohetes en el cielo durante una nueva andanada de ataques con misiles de Irán sobre la ciudad costera israelí de Netanya, el 27 de marzo de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
Se observan estelas de cohetes en el cielo durante una nueva andanada de ataques con misiles de Irán sobre la ciudad costera israelí de Netanya, el 27 de marzo de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Irán volvió a anunciar en la madrugada del viernes nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, una constante cada noche desde que el conflicto en Oriente Medio empezó hace casi un mes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.