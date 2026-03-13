Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un edificio residencial situado a 4 kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo, sin que por el momento se hayan reportado heridos. (EFE/MDA)
Un edificio residencial situado a 4 kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo, sin que por el momento se hayan reportado heridos. (EFE/MDA)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció en la madrugada de este sábado dos nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, dos semanas después del inicio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.