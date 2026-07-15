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Resumen

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Captura de video del 14 de julio de 2026 que muestra el lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada de Irán hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).
Captura de video del 14 de julio de 2026 que muestra el lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada de Irán hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Bahréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.

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