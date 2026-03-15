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El dueño de la casa señala los daños en su sala de estar causados ​​por los restos de un misil balístico iraní interceptado en Petah Tikva, Israel, el 15 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
El dueño de la casa señala los daños en su sala de estar causados ​​por los restos de un misil balístico iraní interceptado en Petah Tikva, Israel, el 15 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este domingo siete andanadas de misiles a Israel, que dejaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y solo un herido moderado.

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