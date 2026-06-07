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El ejército israelí informó de que había detectado misiles lanzados desde Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH
El ejército israelí informó de que había detectado misiles lanzados desde Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH
/ ALAA BADARNEH
Por Agencia EFE

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, informó la televisión estatal iraní.

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