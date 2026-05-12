El jefe negociador de Irán lanzó el martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de “totalmente inaceptable”, y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está en estado crítico.

Una mujer iraní pasa junto a un mural contra Estados Unidos e Israel pintado en una pared en el que se lee: «Por la revolución, todos hemos venido», en la capital, Teherán, el 10 de mayo de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

Irán indicó que en su plan exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, aplicado desde mitad de abril, y la liberación de sus activos congelados.

Las negociaciones están estancadas tras una primera ronda de conversaciones el mes pasado en la que no se lograron avances.