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Una mujer sostiene la bandera iraní frente a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer sostiene la bandera iraní frente a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El jefe negociador de Irán lanzó el martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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