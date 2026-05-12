“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.
El presidente estadounidense Donald Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de “totalmente inaceptable”, y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está en estado crítico.
Las negociaciones están estancadas tras una primera ronda de conversaciones el mes pasado en la que no se lograron avances.
Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)