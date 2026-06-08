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El misil balístico Zelzal lanzado durante ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, realizados por la Guardia Revolucionaria de Irán. (FOTO AFP/FARS NEWS/MOHAMMAD HASANZADEH / Archivo).
El misil balístico Zelzal lanzado durante ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, realizados por la Guardia Revolucionaria de Irán. (FOTO AFP/FARS NEWS/MOHAMMAD HASANZADEH / Archivo).
/ MOHAMMAD HASANZADEH
Por Agencia EFE

El ejército de Israel identificó este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se reportaron heridos.

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