Con más de 5.300 mil muertos por el coronavirus y ahogado por las sanciones económicas de Estados Unidos, Irán decidió poner en órbita su primer satélite militar, el Noor (Luz, en persa) que fue lanzado exitosamente esta madrugada. Con este lanzamiento, el régimen autoritario iraní ha optado por mostrar una faceta desafiante al mundo para amainar el descontento interno.

Washington argumenta que la tecnología de misiles que se utiliza para poner en órbita a los satélites en realidad también sirva para lanzar ojivas nucleares, el gran temor de la comunidad internacional.

El anuncio lo hizo la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el cuerpo paramilitar de los ayatolás, quienes rigen el país. Se trata de un satélite que fue enviado al espacio dentro de un cohete tipo Qased en un proceso bifásico, según han especificado. “El primer satélite militar de Irán, Noor, fue lanzado desde el desierto central de Irán. El lanzamiento fue exitoso y el satélite alcanzó su órbita”, dijo la televisión estatal.

Irán lanzó con éxito su primer satélite militar, en medio de tensiones con EE.UU. (AFP).

"El lanzador satelital Qased de tres etapas usa una combinación de combustibles sólidos y líquidos", agregó.

El aparato ya orbitaba alrededor de la Tierra a 425 kilómetros sobre la superficie. En febrero pasado, el satélite civil Zafar (Victoria), no alcanzó la altura requerida para orbitar y significó un fracaso para el régimen. Esto sumado a una explosión en la plataforma de lanzamiento ocurrida el año pasado.

El satélite Noor fue lanzado a través de un cohete Qased, o Mensajero. (Reuters)

El proyecto Noor nació en el 2001 y ha seguido su curso pese a las sanciones internacionales encabezadas por Estados Unidos para ahogar la economía iraní. Según reporte el diario “El Mundo”, Irán puso en órbita su primer satélite, Omid, mediante un cohete de fabricación nacional. En el 2013, el país se convirtió en el sexto del mundo en enviar un animal al espacio y devolverlo con vida.

"Esta es una guerra psicológica para enviar un mensaje y decirle al adversario que 'estamos listos para detener cualquier ofensiva'", dijo a Reuters Hisham Jaber, analista y brigadier general del Ejército en retiro. "Irán está usando esta política como disuasión. Su resultado: no hubo efectos en terreno. No hubo efectos dramáticos. No hay guerra - guerra clásica. Nadie está listo para manejar las consecuencias de la guerra, ni Estados Unidos, ni Irán ni nadie".

El comandante en jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, dialoga con la prensa momentos antes del lanzamiento del satélite. (EFE)

Desafío al mundo

La tensión extrema entre Irán y Estados Unidos aún está fresca. En enero de este año, una guerra parecía inminente cuando un dron estadounidense mató en Iraq al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, que se ocupa de las operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria, lo que significó una afrenta directa al régimen.

Irán, por su parte, no cesa de calificar de “terrorismo económico” las duras sanciones estadounidenses que han ahogado la economía del país, las mismas que no se han aliviado en medio de la pandemia del Covid-19. Irán fue uno de los primeros países a donde se propagó el virus y aunque se han contado más de 85 mil infectados, es probable que el número sea mucho mayor debido al hermetismo del régimen.

