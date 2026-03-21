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Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, en medio del océano Índico. Foto: EFE/hossein/ Tasnim News
Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, en medio del océano Índico. Foto: EFE/hossein/ Tasnim News
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Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, en medio del océano Índico, reportó el viernes el Wall Street Journal.

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