Consultado por la AFP, el Pentágono rehusó hacer cualquier comentario sobre el asunto.
Situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, la base Diego Garcia es una de las dos que Reino Unido autorizó para que Estados Unidos use en “operaciones defensivas específicas contra Irán”.
Es una base estratégica donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.
En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego Garcia por 99 años.
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Irán advirtió este lunes 16 de marzo que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo. (AFP)