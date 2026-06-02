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Imágenes de satélite muestran que los ataques de Irán a instalaciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente son mucho más extensos de lo que se reconoce.
Imágenes de satélite muestran que los ataques de Irán a instalaciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente son mucho más extensos de lo que se reconoce.
Por BBC News Mundo

Imágenes satelitales y videos analizados por BBC Verify muestran que Irán ha dañado 20 instalaciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, lo que sugiere que los ataques son más extensos de lo que se ha reconocido públicamente.

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