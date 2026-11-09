Resumen

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Las imágenes satelitales que muestran importantes obras de construcción cerca de las bases de misiles de Irán. (BBC).
Las imágenes satelitales que muestran importantes obras de construcción cerca de las bases de misiles de Irán. (BBC).
Por BBC News Mundo

Irán parece llevar a cabo importantes obras de construcción cerca de al menos dos de sus principales emplazamientos de misiles, así como reparaciones de bases dañadas durante meses de ataques aéreos estadounidenses e israelíes, según un análisis de imágenes satelitales.

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