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La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ghanbari, llega al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Foto: EFE/EPA/Fazry Ismail
La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ghanbari, llega al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Foto: EFE/EPA/Fazry Ismail
Por Agencia EFE

La selección femenina de fútbol iraní llegó este miércoles a Irán por la frontera terrestre que separa el país con Turquía, informó la agencia Fars.

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