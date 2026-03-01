Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marineros de Estados Unidos preparándose para desplegar munición en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln en plenas operaciones contra Irán. (AFP).
Por Agencia EFE

En las primeras 24 horas del operativo Furia Épica contra Irán, que se ha saldado con la vida del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, Estados Unidos alcanzó más de 1.000 objetivos iraníes, aunque lamentó la muerte de tres militares estadounidenses.

