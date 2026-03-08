Escuchar
Habitaciones de hotel dañadas tras un ataque israelí en el distrito de Raouche en Beirut, Líbano, el 8 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

Un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut causó al menos cuatro muertos y 10 heridos, informó este domingo el Ministerio de Salud libanés, mientras Israel afirmó que su objetivo eran líderes de los Guardianes de la Revolución iraníes.

