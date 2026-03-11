Escuchar
El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios del sur de Beirut, el 11 de marzo de 2026. (AFP) /
Por Agencia EFE

Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hezbolá.

