Un edificio destruido tras un ataque aéreo israelí en el barrio de Chiyah de Beirut, Líbano, el 7 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Por Agencia EFE

El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, informó este domingo el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

