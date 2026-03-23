Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra una zona de los suburbios del sur de Beirut, el 23 de marzo de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra una zona de los suburbios del sur de Beirut, el 23 de marzo de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP)
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El Ejército israelí informó de que ha comenzado a atacar la noche de este lunes “infraestructura de Hezbolá” en Beirut, la capital del Líbano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.