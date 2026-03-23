El Ejército israelí informó de que ha comenzado a atacar la noche de este lunes “infraestructura de Hezbolá” en Beirut, la capital del Líbano.

En un breve comunicado explica que dará más detalles tras los ataques, que llegan tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní y dar espacio a esas conversaciones.

Tras sus palabras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Trump cree que se pueden conseguir los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, pero afirmó al mismo tiempo que seguirá atacando Irán y a Hezbolá en el Líbano.

En el Líbano, los ataques de Israel, que mantiene una ofensiva terrestre en el sur y bombardea a diario su territorio, han causado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados.

El movimiento chií se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio, en el contexto de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, aliado de Hezbolá.

VIDEO RECOMENDADO

Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

SOBRE EL AUTOR